Villa Ocampo: Corte total de la Ruta Nacional 11 para retirar un camión despistado

El operativo se realizó en la mañana de este viernes con la participación de fuerzas de seguridad, bomberos y personal municipal. El vehículo pertenece a una empresa de Avellaneda.

Un importante operativo se llevó a cabo en la mañana del 12 de junio sobre la Ruta Nacional N° 11, en jurisdicción de Villa Ocampo, para retirar un camión que había despistado en las inmediaciones de la empresa Secco.

Según informó la Comisaría 4ta. de la U.R. IX, alrededor de las 6:45 horas personal policial, junto a efectivos del Comando Radioeléctrico Zona Norte y de Gendarmería Nacional Argentina, implementó un corte total del tránsito a unos 500 metros al sur de la mencionada empresa.

La medida tuvo como objetivo permitir que Bomberos Voluntarios y personal de la Municipalidad de Villa Ocampo realizaran las tareas de extracción de un camión marca Ford perteneciente a la firma Soda Cachito.

De acuerdo con la información oficial, el vehículo era conducido por un hombre mayor de edad domiciliado en la ciudad de Avellaneda y había despistado por causas que no fueron precisadas.

Durante las maniobras se mantuvo interrumpida la circulación vehicular en el sector para garantizar la seguridad de los trabajadores y de los usuarios de la ruta. No se informaron personas lesionadas como consecuencia del incidente.