Villa Ocampo: Trabajo articulado con escuelas secundarias para la promoción de derechos de niños, niñas y adolescentes

La Municipalidad de Villa Ocampo informa que el Equipo Local de Niñez, Adolescencia y Familia , junto a la secretaria de Promoción Social, Luciana Luque , mantuvo una reunión con directivos de escuelas secundarias de la ciudad con el objetivo de avanzar en acciones vinculadas a la promoción y protección de los derechos de niños, niñas y adolescentes, en el marco de la Ley Provincial N.º 12.967.

Durante el encuentro se abordaron lineamientos de trabajo conjunto y estrategias de articulación entre el Estado local y las instituciones educativas, entendiendo a la escuela como un espacio fundamental para acompañar, escuchar y garantizar derechos.



Esta reunión representa el inicio de una agenda compartida entre el Equipo Local y los establecimientos educativos de Villa Ocampo, fortaleciendo redes de trabajo que permitan brindar respuestas integrales ante las distintas realidades que atraviesan las adolescencias y juventudes.

Desde el Municipio se destacó la importancia de continuar generando estos espacios de diálogo y coordinación, reafirmando el compromiso con una comunidad que cuide, acompañe y promueva el desarrollo pleno de niñas, niños y adolescentes.