Villa Ocampo: Se realizó la charla “La prevención de adicción a las drogas como Derecho Humano”

La Municipalidad de Villa Ocampo informa que en el día de ayer se llevó a cabo la charla “La prevención de adicción a las drogas como Derecho Humano” , desarrollada en la Escuela E.F.A. de Villa Ocampo , con una importante participación de estudiantes, docentes y miembros de la comunidad educativa.

La actividad estuvo a cargo del Dr. Julio César Perricone , quien abordó temáticas vinculadas al consumo problemático de sustancias, la importancia de la prevención y el acompañamiento comunitario, promoviendo una mirada integral basada en derechos humanos.

Durante la jornada se generó un valioso espacio de reflexión, intercambio y concientización sobre una problemática que atraviesa a toda la sociedad y que requiere compromiso colectivo, información y trabajo articulado entre instituciones.



Esta propuesta forma parte de una agenda de acciones orientadas a fortalecer la prevención, la educación y el cuidado de niñas, niños, adolescentes y jóvenes de nuestra comunidad gracias al Área de Educación de la Municipalidad de Villa Ocampo.

Desde el Municipio se destacó la importancia de continuar impulsando este tipo de encuentros, que promueven herramientas para construir una sociedad más informada, empática y comprometida con el bienestar común.