Villa Ocampo invita a disfrutar de un Encuentro Musical junto a La Feria Ocampense

La Municipalidad de Villa Ocampo invita a la comunidad a participar de una nueva jornada de “Sábado en la Plaza”, una propuesta pensada para compartir en familia, disfrutar del talento local y acompañar a nuestros emprendedores.

El próximo sábado 25 de abril, desde las 18:00 horas, en Plaza San Martín, se llevará a cabo un gran Encuentro Musical + La Feria Ocampense, combinando música en vivo, feria de artesanos y emprendedores, y propuestas culturales para toda la comunidad.

Durante la jornada se presentarán destacados artistas locales : Banda Ciudad de Villa Ocampo, Bajo Mundo, Alfredo Tapón, Crescendo – Espacio Musical y Ñanderekó “El Legado”, quienes brindarán un espectáculo abierto y gratuito para todos los presentes.

Además, el evento contará con la exposición literaria “Metamorfosis de las Letras”, sumando un espacio dedicado al arte y la expresión cultural.

Desde el Municipio se continúa impulsando este tipo de encuentros que fortalecen la cultura local, generan espacios de convivencia y acompañan el desarrollo de emprendedores de nuestra ciudad.



La invitación está abierta para que vecinos y vecinas se acerquen a vivir una tarde diferente en el corazón de Villa Ocampo.