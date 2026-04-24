Villa Ocampo invita a participar del Primer JUPE del 2026

La Municipalidad de Villa Ocampo invita a la comunidad a ser parte del Primer JUPE del año , una propuesta recreativa y de encuentro que reunirá a las instituciones que integran el JUPE en una jornada pensada para compartir, divertirse y fortalecer los lazos comunitarios.

La actividad se llevará a cabo el próximo domingo 26 de abril, a partir de las 16:00 horas, en el Complejo ARNO.

Durante la tarde, los vecinos y vecinas podrán disfrutar del tradicional Mate-Bingo, sorteos, servicio de cantina a cargo de Flor del Irupé y presentaciones de baile a cargo de Lorena Delgado .

Además, acompañarán esta jornada el Club de Leones y estudiantes de enfermería del I.S.P.I. N.º 4026 “Sma. Virgen Niña”, sumando su participación y compromiso con la comunidad.

Desde el Municipio se continúa acompañando y promoviendo estos espacios de integración, recreación y participación ciudadana, que fortalecen el encuentro entre generaciones y el trabajo conjunto de las instituciones locales.

La invitación está abierta para toda la comunidad.