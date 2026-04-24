Las Toscas: La Municipalidad llama a licitación pública nacional

La apertura de sobres está prevista para el 21 de mayo en la sala de conferencias del municipio. Se podrán realizar consultas por escrito o vía correo electrónico.

La Municipalidad de Las Toscas informó el llamado a Licitación Pública Nacional N° 001/2026, en el marco de sus procedimientos administrativos vigentes.

La apertura de sobres se llevará a cabo el próximo 21 de mayo de 2026 a las 11:00, en la sala de conferencias del edificio municipal.

Los interesados en participar podrán realizar consultas por escrito en la sede de la Municipalidad de Las Toscas (CP 3586), o bien a través del correo electrónico oficial: [email protected].

Desde el Ejecutivo local indicaron que para obtener más información sobre los pliegos y condiciones, se recomienda acercarse a las oficinas municipales o comunicarse mediante los canales oficiales disponibles.