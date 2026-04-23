Villa Ocampo: Aprehenden a un hombre por resistencia a la autoridad

El sujeto se encontraba obstruyendo el tránsito sobre Ruta 11 y fue detenido tras insultar y oponerse al accionar policial.

En la jornada del 22 de abril de 2026, alrededor de las 12:00 horas, personal del C.R.E. Zona Norte de la U.R. IX Villa Ocampo intervino en un procedimiento que culminó con la aprehensión de un hombre mayor de edad por el delito de resistencia a la autoridad.

El hecho se originó cuando un vecino alertó a los efectivos que, mientras circulaba con su camioneta por Ruta Nacional N° 11, estuvo a punto de atropellar a una persona que se encontraba detenida sobre la calzada, obstruyendo el tránsito.

Con los datos aportados, el personal policial realizó un patrullaje por la zona y logró localizar al individuo en inmediaciones de la terminal de ómnibus. Al advertir la presencia de los uniformados, el sujeto comenzó a proferir insultos y a mostrarse hostil.

Ante esta situación, los agentes procedieron a su aprehensión, ya que el mismo se oponía en todo momento al accionar policial.

El hombre, domiciliado en Villa Ocampo, fue trasladado a sede policial, dándose intervención al Ministerio Público de la Acusación (M.P.A.), que continuará con las actuaciones correspondientes.