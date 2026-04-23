Se realizó el lanzamiento corporativo de la Expo Rural 2026

La 90° Exposición Nacional de Ganadería, Agricultura, Industria, Comercio y Servicios fue presentada en una noche exclusiva para empresas. La Sociedad Rural de Reconquista, junto a la empresa encargada de la comercialización de la muestra, compartieron detalles sobre la organización y las oportunidades comerciales que ofrece la exposición más importante del interior del país.



El encuentro, marcado por un ambiente distendido, incluyó solo dos discursos y mucho espacio para el intercambio de opiniones, sugerencias y aportes sobre la tradicional muestra del norte santafesino. La entidad anfitriona agradeció la presencia de los intendentes de Reconquista y Avellaneda, autoridades locales y representantes de instituciones hermanas.



Abrió la noche el presidente de la Sociedad Rural de Reconquista, Lic. José Ignacio Spontón, quien agradeció la presencia de autoridades y expositores.



Posteriormente hizo uso de la palabra Romina Corgniali en representación de la firma comercializadora de la muestra. Brindando detalles de la 90° edición de la Expo Rural de Reconquista, que se realizará del 7 al 9 de agosto en el predio de la Sociedad Rural.

Se encuentra a continuación el discurso de Spontón: