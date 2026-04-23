Villa Ocampo fue sede de la primera reunión de la Usina VII del Ente Cultural Santafesino

La Municipalidad de Villa Ocampo informa que el pasado miércoles 22 de abril se realizó la Primera Reunión del Año de la Usina VII del Ente Cultural Santafesino , en la Sala de Reuniones “Raúl Alfonsín”.

El encuentro estuvo encabezado por el presidente de la Usina, Silvio Oliva, de la localidad de Las Garzas, junto a la secretaria de Cultura y Comunicación del Municipio de Villa Ocampo, Maricel Corgniali .

Participaron también referentes culturales de Las Toscas, Florencia, San Antonio de Obligado, Guadalupe Norte, Arroyo Ceibal, Ingeniero Chanourdie y Reconquista .


La jornada tuvo como eje la planificación y el fortalecimiento del trabajo articulado para el presente año. Se abordó una amplia agenda de programas y actividades impulsadas por el Ente Cultural Santafesino, vinculadas a diversas disciplinas artísticas y orientadas a promover la participación comunitaria, la identidad regional y el acceso democrático a la cultura.

Asimismo, se destacó la importancia del trabajo conjunto entre municipios y comunas para consolidar políticas culturales públicas que impulsen el desarrollo territorial y generen nuevas oportunidades para artistas, gestores culturales y comunidades.

Desde la Municipalidad de Villa Ocampo se valoró la realización de este encuentro en la ciudad, reafirmando el compromiso de continuar promoviendo la cultura como herramienta de desarrollo, integración y participación ciudadana.

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