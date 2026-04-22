Las Toscas: Dos detenidos por una serie de robos tras allanamientos

Los hechos incluyen un robo domiciliario y un asalto en la vía pública. La policía secuestró elementos de interés durante los procedimientos.

Personal de la Comisaría 5ta. de Las Toscas logró esclarecer una serie de hechos delictivos ocurridos entre el 20 y 21 de abril de 2026, que derivaron en la aprehensión de dos hombres mayores de edad.

El primero de los hechos fue denunciado el 20 de abril, alrededor de las 16:25 horas, por un vecino domiciliado en Loteo Acosta, quien al regresar a su vivienda constató que la puerta trasera se encontraba abierta, pese a contar con una cadena y candado como medida de seguridad. El damnificado advirtió la faltante del candado, una caja registradora de su kiosco-almacén con dinero en efectivo y una caja con 10 paquetes de cigarrillos marca Rodeo.

Ese mismo día, otro vecino radicó una denuncia por un hecho ocurrido en calle 16, entre 27 y 29, donde manifestó que mientras caminaba fue interceptado por un conocido y su hermano, quienes le sustrajeron una campera, dinero en efectivo y una caja de cigarrillos.

A partir de tareas investigativas realizadas por personal policial, el 21 de abril se logró establecer que dos hombres domiciliados en la ciudad no serían ajenos a los hechos denunciados.

Con anuencia del magistrado interviniente, y con la colaboración de la Patrulla Urbana Zona Norte, Subcomisaría 8va. de San Antonio de Obligado y la Dirección General de Seguridad Rural (D.G.S.R.), se llevaron adelante allanamientos en la vivienda de los sospechosos, donde se procedió al secuestro de elementos de interés para la causa.

Como resultado del operativo, ambos sujetos fueron aprehendidos y trasladados a sede policial, quedando a disposición del Ministerio Público de la Acusación (M.P.A.) bajo la carátula de robo.