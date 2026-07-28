Villa Ocampo: Advierten sobre los riesgos de adquirir terrenos sin la documentación correspondiente

La Municipalidad de Villa Ocampo recomienda a la comunidad extremar los recaudos al momento de adquirir un terreno o inmueble.

Antes de concretar cualquier operación, es fundamental verificar la documentación correspondiente y realizar las consultas pertinentes ante los organismos competentes, a fin de conocer la situación legal del inmueble.

Adquirir terrenos de manera informal o sin la debida documentación puede generar inconvenientes legales, conflictos futuros e incluso ser víctima de estafas.

Ante cualquier duda, se recomienda acercarse a las oficinas municipales para recibir el asesoramiento correspondiente.