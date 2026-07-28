Villa Ocampo: Piden cuidar los espacios públicos tras el robo de plantas en Plaza Raúl Alfonsín

La Municipalidad de Villa Ocampo informa que en las últimas horas fueron sustraídas plantas recientemente colocadas en la Plaza Raúl Alfonsín, un espacio pensado para el encuentro, la recreación y el disfrute de toda la comunidad.

Estos hechos no solo representan un perjuicio para el patrimonio público, sino que también afectan el esfuerzo y el trabajo que se realiza diariamente para mantener y embellecer los espacios verdes de nuestra ciudad.

Por ello, solicitamos a todos los vecinos colaborar en el cuidado de los bienes comunes y, ante cualquier situación que perjudique los espacios públicos, comunicarla a las autoridades correspondientes.

Construir una ciudad más linda y ordenada es una tarea compartida. Cuidemos entre todos lo que es de todos.