Entrevista al jugador de voley Federico Trucco, oriundo de Villa Ocampo

En una entrevista exclusiva con el periodista Horacio Macuglia, el jugador de vóley oriundo de Villa Ocampo, Federico Trucco, repasó su gran presente deportivo tras consagrarse campeón de la Liga Nacional junto a UPCN San Juan, una de las instituciones más importantes del vóley argentino.

Durante la charla, Trucco expresó su felicidad por el título obtenido y remarcó el acompañamiento permanente que recibe desde su ciudad natal. “Siempre me gusta nombrar a Villa Ocampo, a toda la gente que me manda mensajes y me brinda su apoyo”, señaló.

Actualmente, el deportista también forma parte de River Plate, donde disputa el Torneo Metropolitano, competencia que le permite mantenerse en ritmo durante la temporada.

Además, confirmó una nueva convocatoria a la Selección Argentina B, paso importante dentro de su crecimiento profesional y que lo mantiene cerca del máximo nivel nacional.

Especialista en la posición de líbero, el jugador reconoció que recibió propuestas para continuar su carrera en el exterior, especialmente desde ligas de España, Rumania y Francia, aunque decidió priorizar su desarrollo en el país.

En paralelo a su carrera deportiva, Federico cursa una Licenciatura en Economía de manera virtual, combinando exigencia académica con el alto rendimiento deportivo.

También recordó el difícil pero valiente paso que dio al dejar Villa Ocampo siendo joven para instalarse en Buenos Aires y perseguir su sueño en el vóley profesional, siempre con el respaldo de su familia.

Con presente campeón, proyección internacional y una sólida formación personal, Federico Trucco continúa dejando en alto el nombre de Villa Ocampo en el deporte argentino.

Gentileza: Antonio Paré