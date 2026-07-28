Salvador Di Stefano: La Guerra, Argentina y el dólar

Por Salvador Di Stefano

El conflicto bélico entre USA e Irán nos hace transitar una montaña rusa en los mercados. Lo ideal para Argentina es que termine pronto, de lo contrario habrá que tomar medidas, no dejes de tener instrumentos financieros en dólares.

Las dinámicas de los acontecimientos internacionales están afectando a nuestro mercado. La guerra entre Estados Unidos e Irán ha tomado una dinámica perversa y poco alentadora para el proceso de toma de decisiones. Primero estuvo el conflicto bélico, luego el ultimátum para acordar un cese el fuego, luego un acuerdo que no traza una ruta clara de entendimiento, y luego vienen los incumplimientos, con lo cual se cae el cese el fuego, y vuelve el conflicto bélico. En esta dinámica se repite n veces, pasamos del petróleo en U$S 70 a U$S 120, bajo a U$S 70 dólares, y ahora se ubica en U$S 100 dólares el barril. Casi una montaña rusa que cambia el patrón de comportamiento de la economía en el mercado.

El daño colateral que genera esta suba en el precio del petróleo es un aumento en los combustibles que incide en los precios de los productos finales, quien puede trasladar este costo no tiene problemas, quien no los puede trasladar porque el mercado no convalida mayores precios, lo paga con menos rentabilidad.

En este contexto el mundo va a un escenario de menor crecimiento, con un aumento de precios en la economía, esto impacta en la tasa de interés, que, sumado a la menor rentabilidad de las empresas, retroalimenta un escenario de menor actividad económica. La menor actividad económica genera menos ingresos fiscales, y como el gasto en el mundo es muchas veces inflexible a la baja (salvo en Argentina), los países tienen más déficit fiscal, cuando salen a buscar este financiamiento están obligados a pagar más tasas, lo que complica el escenario para los Estados y los particulares.

Por otro lado, el mundo vive una transformación tecnológica con el avance de la Inteligencia Artificial, necesitan inversión, como las empresas tecnológicas no logran flujos de fondos libres de caja, la inversión la deben realizar emitiendo acciones o bien solicitando nuevo financiamiento, lo que demanda más dólares en el mercado y precipitan una mayor suba de la tasa de interés. Todo esto contribuye a un escenario de incertidumbre.

¿Cómo se resuelve todo este conflicto? Tratando de terminar con la guerra, habilitar todos los pasos del mundo que están bloqueados o amenazados de ataques, que la logística fluya, para que oferta y demanda se encuentren rápidamente y los precios tomen rumbo a la baja. No queremos aburrirlos con la geopolítica, pero el estrecho de Ormuz, el mar rojo, el mar negro y muchos pasos en el mundo están trabados por conflictos bélicos que terminan afectando el precio de productos primarios, que terminan generando un impacto negativo sobre la economía global.

¿Cómo impacta sobre Argentina? La suba del petróleo nos beneficia como país exportador de ese producto, y por la suba que genera en materias primas agropecuarias, sin embargo, la suba del petróleo nos impone un mayor costo de combustibles en el mercado interno, que se paga con menos actividad económica. Por otro lado, si sube la tasa en el mundo, Argentina se aleja de la posibilidad de financiarse en los mercados de deuda voluntario. Lo mejor que nos podría pasar es que el petróleo vuelva a bajar a niveles de U$S 70 y que en los próximos 90 días el combustible comience a bajar dando respiro a los precios, y que el asalariado mejor su poder compra.

En los últimos días unas sucesiones de buenas noticias impactaron en el mundo financiero, argentina es calificada B por 3 calificadoras, y esto impacto a priori en el mercado de capitales con una baja de riesgo país, luego las turbulencias internacionales empalidecieron estos anuncios. En materia de acciones Metrogas fue la estrella, con la distribución de un importante dividendo en efectivo, mientras que en agosto se conocerá quien adquiere la empresa, en un proceso que lleva adelante el Banco Citi. Las empresas petroleras volvieron a brillar porque subió el petróleo, y se volverán a apagar si baja, formando parte de la montaña rusa de los mercados globales.

El dólar en Argentina tuvo una baja motivada por grandes compras que realizó el Banco Central, pero el escenario de mayor riesgo asociado a la suba del petróleo y una actividad económica menguante, podría ubicarlo por encima de $ 1.500 en breve. El dólar tendría que subir para copiar la evolución de la inflación, a fin de año estaba en $ 1.457, el combustible mostró una gran suba, y los exportadores de granos pagan por debajo de la capacidad de pago a la soja, esto demora liquidaciones, y cae la recaudación de derechos de exportación. Este es un problema que se resuelve con baja de retenciones, baja del combustible o un tipo de cambio más alto. Parecería que las dos primeras opciones no están disponibles en este contexto, la suba del dólar es una opción.

El aspecto más positivo de la semana, es que llega al congreso la reforma al proyecto de ley de inocencia fiscal, esto podría generar una lluvia a de dólares, se habla de que podrían adherir contribuyentes que aporten U$S 50.000 millones al sistema financiero, si esta proyección se cumple en un 40% me doy por satisfecho, subirían reservas y se abre, no una puerta, un portón para mayor financiamiento al sector productivo.

Conclusión

Si hay un cese el fuego entre Estados Unidos e Irán, y se libera el estrecho de Ormuz, habrá más oferta de petróleo, y todo puede cambiar para bien. Si el conflicto sigue escalando, estamos ante un problema serio. Lo mejor para Argentina es que el conflicto termine rápido, si eso no ocurre, habrá que repensar estrategias para morigerar el impacto de la guerra en el mercado interno. Para los inversores, lo mejor pasa por bonos en dólares, cortos medianos o largos. Las acciones seguirán muy volátiles, solo para expertos o inversores bien asesorados.