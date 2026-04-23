Las Toscas: Detienen a un hombre por hostigar a inquilinos y violar domicilios

El sujeto ingresaba sin autorización a complejos de departamentos y exigía dinero. Fue aprehendido tras intentar escapar de la policía.

En la mañana del 22 de abril de 2026, alrededor de las 10:20 horas, personal de la Patrulla Urbana Zona Norte de la U.R. IX Las Toscas intervino en un procedimiento que culminó con la aprehensión de un hombre mayor de edad.

El accionar policial se inició tras la denuncia de un vecino, propietario de complejos de departamentos en alquiler ubicados sobre calle 10, entre 9 y 11, quien manifestó que desde hacía varios días un sujeto conocido se presentaba en el lugar, ingresando sin autorización a las viviendas y exigiendo dinero a los inquilinos. Según relató, ante la negativa de los mismos, el individuo se tornaba hostil, profiriendo insultos y arrojando objetos hacia las propiedades.

A partir de esta situación, los efectivos realizaron patrullajes en la zona y lograron divisar al sospechoso en calle 19, entre 6 y 4. Al advertir la presencia policial, el hombre emprendió la fuga, siendo interceptado a pocos metros.

El sujeto, domiciliado en San Antonio de Obligado, fue aprehendido y trasladado a sede policial, quedando imputado por los delitos de resistencia a la autoridad y violación de domicilio.

Se dio intervención al fiscal en turno, quien continuará con las actuaciones correspondientes.