Villa Ocampo: “Yo soy Mozart” fue reprogramado para el próximo lunes

La Municipalidad de Villa Ocampo informa a la comunidad que la obra musical didáctica “Yo soy Mozart”, protagonizada por Axel García Stur , fue reprogramada para el día lunes 27 de abril.

Esta propuesta educativa y recreativa busca acercar a niños, niñas y familias al universo de Wolfgang Amadeus Mozart de una manera dinámica, divertida e interactiva, combinando teatro, música y aprendizaje en una experiencia pensada para todas las edades.

La actividad se desarrollará en el Complejo ARNO, manteniendo su objetivo de generar un espacio de encuentro con el arte y la cultura a través de una puesta innovadora y participativa.

Desde el Municipio se invita a la comunidad a acompañar esta propuesta que promueve el acceso a la educación artística y el disfrute en familia.

A la brevedad se confirmará el horario de las funciones y demás detalles organizativos de la jornada.