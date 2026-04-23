Las Toscas: Aprehenden a un hombre que transportaba carne sin control sanitario

Fue interceptado tras circular a alta velocidad con un animal faenado en la caja de una camioneta. No pudo justificar su procedencia.

En la tarde del 22 de abril de 2026, alrededor de las 17:00 horas, personal de la Patrulla Urbana Zona Norte de la U.R. IX Las Toscas llevó adelante un procedimiento que derivó en la aprehensión de un hombre mayor de edad.

El hecho se inició mientras los efectivos realizaban patrullajes preventivos en la intersección de calles 2 y 31, cuando un vecino alertó sobre una camioneta Chevrolet de color gris que circulaba a alta velocidad por calle 27, transportando en su caja una importante cantidad de carne.

Minutos más tarde, los uniformados lograron localizar el vehículo, que se encontraba estacionando frente al ingreso de un patio lindero a una carnicería, sobre calle 27 entre 12 y 14. Al verificar el rodado, constataron la presencia de un animal faenado de grandes dimensiones, el cual era transportado sin cumplir con las condiciones de higiene y seguridad exigidas.

El conductor, un hombre mayor de edad domiciliado en San Antonio de Obligado, no pudo acreditar la procedencia del animal.

Ante esta situación, se solicitó la intervención de la Guardia Rural “Los Pumas” y se procedió al traslado del involucrado a sede policial en calidad de aprehendido.

Se dio conocimiento al Ministerio Público de la Acusación (M.P.A.) y a la defensa, continuando las actuaciones correspondientes.