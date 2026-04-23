Provincia lanzó líneas de crédito por casi $18.000 millones y declaró la emergencia para productores afectados por las lluvias

La vocera provincial, Virginia Coudannes, detalló la puesta en marcha de cuatro herramientas financieras con tasas subsidiadas, la declaración de emergencia en el norte y el despliegue de más de 260 obras hídricas. También se reforzó la asistencia social y sanitaria en territorio.

El Gobierno de Santa Fe profundiza su estrategia de acompañamiento a las zonas afectadas por la emergencia hídrica con un paquete de medidas que combina financiamiento productivo, asistencia directa y obras de infraestructura. Así lo informó este jueves la vocera provincial, Virginia Coudannes, quien confirmó el lanzamiento de cuatro líneas de crédito por un total de $ 17.960 millones, junto con la declaración de la emergencia agropecuaria en los departamentos 9 de Julio, Vera y General Obligado.



“Se trata de herramientas con tasas muy favorables para los productores, en un contexto complejo, para sostener el desarrollo económico-productivo, que es el motor de la provincia”, señaló Coudannes.



Las líneas de financiamiento están destinadas a productores y cooperativas afectadas por eventos climáticos adversos. Se instrumentan a través del Nuevo Banco de Santa Fe y el Consejo Federal de Inversiones (CFI), con condiciones que incluyen plazos de hasta 36 meses, períodos de gracia y una tasa final del 20 % anual, subsidiada por la Provincia.



En el caso de los productores, se contemplan créditos para capital de trabajo -con un cupo de $ 4.000 millones y hasta $ 100 millones por beneficiario- y para inversiones productivas, con un fondo de $5.000 millones y un tope de $400 millones por solicitante. A su vez, se dispuso una línea específica para cooperativas eléctricas, con un cupo de $ 690 millones, orientada a sostener la infraestructura energética en zonas afectadas.



La funcionaria destacó que estas medidas se complementan con la declaración de emergencia agropecuaria y con el trabajo articulado con gobiernos locales y actores territoriales para atender las urgencias del sector.

Asistencia integral en territorio

En paralelo, la Provincia sostiene un operativo integral en las zonas más comprometidas por las lluvias, especialmente en el norte santafesino. En localidades como Villa Minetti, donde persisten las precipitaciones, se despliegan equipos de distintas áreas para atender la situación.



“Todos los equipos de Salud están trabajando en territorio con acciones de prevención, control sanitario y vacunación”, explicó Coudannes. En ese marco, ya se relevaron más de 300 viviendas y se asistió a más de 700 personas, con campañas orientadas al uso seguro del agua, la manipulación de residuos y la prevención de enfermedades.



Asimismo, se mantiene la asistencia social a través de la provisión de alimentos, frazadas, colchones y kits de limpieza, en coordinación con municipios y referentes locales. “Se trata de acompañar a todas las familias que atraviesan esta situación y necesitan estos insumos básicos”, añadió la vocera.

Infraestructura para anticipar escenarios climáticos

En materia de infraestructura, Coudannes subrayó que la Provincia ejecuta más de 260 obras hídricas en todo el territorio, con el objetivo de mitigar el impacto de fenómenos climáticos extremos y mejorar la capacidad de respuesta ante futuras contingencias.



“Nos estamos preparando y anticipando a escenarios como el fenómeno de El Niño, con intervenciones en canales, terraplenes, desagües y alcantarillado”, precisó. En ese sentido, destacó la decisión del Gobierno provincial de sostener una política activa en materia hídrica, tanto en contextos de sequía como de exceso de lluvias.



El conjunto de medidas, remarcó, busca no solo atender la emergencia, sino también fortalecer la resiliencia del sistema productivo y de las comunidades frente a un escenario climático cada vez más desafiante.