Rojas: “La escuela rural es una de las pocas trincheras que quedan para el arraigo”

El Hall de la Cámara de Diputados de la provincia de Santa Fe fue escenario ayer de la apertura de la muestra fotográfica del «Proyecto fotográfico documental y de investigación sobre el cierre de escuelas rurales en Argentina», una iniciativa impulsada por el diputado provincial Sergio “Chiqui” Rojas, que pone en el centro del debate una problemática tan actual como silenciosa. La muestra estará abierta al público durante toda una semana.

El proyecto, desarrollado por Alejandra Morzán con la colaboración de Edith Goldaráz bajo el colectivo Atrapasueños Rurales, lleva desde 2023 registrando escuelas rurales cerradas a lo largo del país. Hasta la fecha ha documentado 52 establecimientos en la provincia de Santa Fe y otros 15 distribuidos entre Chaco, Neuquén y Entre Ríos, construyendo un valioso archivo visual y testimonial sobre esta realidad.

El diputado Rojas subrayó el rol central que cumplen estos establecimientos en la vida de las comunidades rurales: «La escuela rural es, si no la única, una de las pocas trincheras que quedan para el arraigo. En muchos parajes, en muchos pueblos y pequeñas comunidades, la escuela es la única presencia del Estado. En la escuela pasa todo. Esto es especialmente cierto en el norte, donde la ruralidad es muy fuerte y parte de nuestra identidad.»



Rojas es uno de los diputados mas activos en lo que se refiere a ruralidad y arraigo. Recientemente presentó un proyecto para refuncionalizar las inmuebles rurales en desuso, como centros y nodos de servicios para la comunidad.



La exposición en la Legislatura busca promover la memoria activa sobre la ruralidad y abrir instancias de diálogo y reflexión sobre las políticas públicas en materia educativa, territorial y de arraigo.

Más allá de las imágenes, el trabajo incorpora registros escritos, entrevistas, análisis territoriales y búsquedas en archivos institucionales, con el objetivo de recuperar las historias de estas escuelas y poner en valor su patrimonio material y simbólico.



En este sentido, Alejandra Morzán destacó la dimensión colectiva del problema y llamó a repensar la relación entre lo rural y lo urbano: «Nada nos va a ir bien como sociedad si pensamos que lo rural está allá y lo urbano está acá. Esta muestra tiene el objetivo de sentirnos parte de esto que nos está pasando.»

La presidenta de la Cámara de Diputadas y Diputados, Clara García, celebró la iniciativa y reconoció el trabajo del equipo: «Ustedes han hecho en estas imágenes arte, identidad, belleza, aún en lo perdido, y nos compele a encontrar nuevas formas, a comprometernos en que la identidad de lo rural pueda permanecer viva.»