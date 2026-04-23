Asistencia Perfecta: más de 66 mil trabajadores escolares cobran el incentivo mensual de marzo

Este viernes, 66.230 docentes, directivos, secretarios, preceptores y asistentes escolares tendrán depositado el premio mensual. De este total, 54.418 no registraron inasistencias y 13.812 sólo tuvieron una. También se pagará el premio trimestral que será un promedio actualizado a valores vigentes de los tres premios trimestrales anteriores.

El Gobierno Provincial abonará este viernes 24 de abril el monto correspondiente al premio mensual del Programa Asistencia Perfecta a 66.230 docentes, directivos, secretarios, preceptores y asistentes escolares de gestión pública y privada que durante el mes de marzo no registraron ausencias o solo tuvieron una durante ese período.



En el mes de marzo, 54.418 docentes, directivos, secretarios, preceptores y asistentes escolares no registraron ninguna inasistencia y 13.812 sólo tuvieron una falta. El monto total de inversión ascendió a $ 7.523.000.092.



Este mes también se abonará el premio trimestral para docentes, directivos, secretarios, preceptores y asistentes escolares. El incentivo trimestral consistirá en un promedio actualizado a valores vigentes de los tres premios trimestrales anteriores. En marzo, alcanzó a 58.541 docentes, directivos, secretarios, preceptores y asistentes escolares. El monto total de inversión fue de $ 7.750.952.360.



Cabe destacar que el monto de inversión total, entre el premio mensual y el trimestral fue de $ 15.273.952.452.

De qué se trata Asistencia Perfecta

Asistencia Perfecta consiste en un incentivo mensual y otro trimestral para premiar al docente que concurre al aula. Surgió como una política del Estado provincial de ahorro y como una de las herramientas de incentivo que permitan reducir el elevado ausentismo que se observaba en la docencia hasta su puesta en marcha.



En el decreto que creó Asistencia Perfecta se detalla que “el Estado debe garantizar la igualdad del acceso a esta educación de calidad impulsando cuantas acciones sean necesarias para evitar situaciones de discriminación, marginalidad o cualquier tipo de segregación que provenga de factores socioeconómicos, culturales, geográficos o de cualquier índole que pudieran restringir el pleno ejercicio del derecho a aprender y a gozar de una educación”.