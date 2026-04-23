Puccini detalló a legisladores las gestiones por la concesión de la hidrovía y adelantó el nuevo Puerto de Villa Ocampo

El ministro de Desarrollo Productivo de Santa Fe expuso ante la Comisión Bicameral de Seguimiento de la Hidrovía. Destacó la articulación con Nación y las provincias del Litoral y la Región Centro para exigir un modelo federal, eficiente y seguro. Adelanto el pedido para que el órgano de control tenga sede en Rosario.

En una jornada de gran relevancia institucional en la provincia, el ministro de Desarrollo Productivo de Santa Fe, Gustavo Puccini, se presentó ante la Comisión Bicameral de Seguimiento de la Hidrovía Paraná-Paraguay para fijar la postura de la Provincia en relación con la Vía Navegable Troncal. Con un mensaje directo a los legisladores, Puccini ratificó: “La Provincia no improvisó: planificó, invirtió, gestionó y sostuvo con resultados concretos lo que otros solo plantearon como diagnóstico”.



El ministro hizo hincapié en que la posición de Santa Fe no es meramente declarativa, sino el resultado de una participación activa y presencial en los centros de decisión. Puccini destacó la participación del Gobierno santafesino en las mesas nacionales en Buenos Aires, donde mantuvo reuniones clave con el director de la Agencia Nacional de Puertos y Navegación (Anpyn), Iñaki Arreseygor, para garantizar que la mirada de Santa Fe sea el eje de la nueva licitación.



“Estas intervenciones no fueron protocolares sino instancias donde fijamos posiciones y planteamos condiciones para que la Hidrovía deje de ser una obra aislada y pase a ser un sistema federal y eficiente. Este trabajo se complementa con una articulación con las provincias del Litoral y la Región Centro, consolidando un bloque regional que defiende la competitividad de sus puertos”, afirmó el titular de la cartera productiva.



En su exposición, Puccini remarcó la propuesta de que Rosario sea la sede del ente de control de la Hidrovía, trasladando la conducción técnica y administrativa al principal nodo agroexportador del país. Asimismo, adelantó el proyecto del nuevo Puerto de Villa Ocampo, que ya cuenta con el avance del puente Paraná Miní -obra estratégica que conecta la ciudad con la zona costera- y con gestiones conjuntas con la Municipalidad para la adquisición de terrenos necesarios para emplazar la terminal.



Además, Santa Fe participó activamente de las mesas federales de diálogo intersectoriales en Rosario, Paraná, Zárate y Buenos Aires, donde se abordaron temas clave como el sistema tarifario, los órganos de control y la sostenibilidad ambiental.



Seguridad: el rol de Prefectura y el control territorial

Un punto innegociable en la agenda santafesina es el marco de seguridad. Puccini recordó que la Provincia ha insistido en el involucramiento directo de la Prefectura Naval Argentina dentro del esquema operativo y de control de la Vía Navegable. Para Santa Fe, la eficiencia logística es inseparable del control contra el delito complejo.



La propuesta técnica de Santa Fe para la Hidrovía se apoya en tres ejes: un blindaje portuario con tecnología de trazabilidad y escáneres para reforzar controles y prevenir delitos; un esquema de respuesta inmediata con capacidad de asistencia en pocas horas gracias a la industria metalmecánica santafesina; y un monitoreo real mediante un órgano de control con participación efectiva de las provincias, que garantice transparencia y acceso a la información en tiempo real.

Un motor que no puede detenerse

“Si la Hidrovía se detiene, el país se detiene”, sentenció Puccini, recordando que por este sistema circula el 80 % de las exportaciones argentinas. La exposición se da en un momento clave del proceso nacional, tras la precalificación de las empresas Jan De Nul y DEME a través de la Resolución 21/2026 de la Anpyn.

Ante este escenario, el ministro concluyó que Santa Fe seguirá liderando la discusión técnica y política para asegurar que la Hidrovía sea competitiva, ambientalmente sostenible y, sobre todo, segura para todos los santafesinos.

Amplia convocatoria legislativa

El encuentro demostró el consenso sobre la importancia del tema, reuniendo a legisladores de cuatro comisiones fundamentales. Durante la presentación, el ministro estuvo acompañado por su equipo de trabajo: la secretaria de Transporte y Logística, Mónica Alvarado; el subsecretario Jorge Henn; y el subsecretario de Relaciones Institucionales, Juan Rodil. Participaron legisladores de distintos bloques y comisiones, entre ellos Antonio Bonfatti, José Corral, Silvana Di Stefano, Rubén Galassi, Mariano Cuvertino, Dionisio Scarpin y Sofía Galnares, junto a referentes de la Bicameral y de las comisiones de Transporte, Obras Públicas y Medio Ambiente, reflejando un consenso político transversal sobre la importancia de la Hidrovía.