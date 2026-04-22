De norte a sur: el Gobierno Provincial realiza reparaciones en más de 15 rutas santafesinas

Con un 90 % de avance, la gestión del gobernador Pullaro está arreglando distintos tramos de rutas provinciales. Además, en mayo se realizará una nueva licitación para intervenir en otros puntos.

El Gobierno de la Provincia continúa trabajando en el mantenimiento y recuperación del patrimonio vial santafesino en todo el territorio y, con un 90 % de avance, desarrolla tareas de bacheo, borrado de huellas y sellado de fisuras en distintos tramos de más de 15 rutas provinciales.



En este sentido, el ministro de Obras Públicas de Santa Fe, Lisandro Enrico, destacó el protagonismo estratégico y el carácter productivo que tienen las obras viales en el plan de infraestructura que impulsa el gobernador Maximiliano Pullaro, y señaló que “es necesario mantener el patrimonio vial que tenemos los santafesinos con una red pavimentada de 4.500 kilómetros. Si intervenimos las rutas a tiempo, las reparaciones son más económicas”.



“A inicios de mayo vamos a licitar nuevos grupos de reparaciones, con 6 nuevos contratos que van a contemplar dos frentes de trabajo simultáneos cada uno. De esta manera, vamos a intervenir de manera eficaz y rápida los tramos más deteriorados de nuestros corredores provinciales”, remarcó Enrico.



Desde la Dirección Provincial de Vialidad (DPV) explicaron que los trabajos se basan en el fresado corrector de crestas y deformaciones, reparaciones superficiales y profundas, demarcación horizontal y sellado de fisuras, en tramos determinados por la inspección de la obra y que lleva adelante personal de la Dirección General de Conservación, a través de las diferentes jefaturas de zona.



“Con un 90 % de avance general en cuatro contratos, ahora estamos trabajando en la Ruta 62, desde Cayastá hacia el oeste, y en la Ruta 92, entre Los Molinos y San José de la Esquina”, detalló Pablo Seghezzo, administrador general de la DPV.



Una por una, las rutas que repara el Gobierno Provincial

En la zona sur de la provincia, la DPV realiza reparaciones en Ruta 14, entre Ruta Nacional 8 y Christophersen; Ruta 15, entre Cuatro Esquinas y Arteaga, y entre Armstrong y Ruta 92; Ruta 16, entre Ruta 21 y Ruta Nacional 9; Ruta 21, entre Pueblo Esther y el límite con Buenos Aires; también sobre Ruta 26, entre las rutas nacionales 9 y 33, y entre Casilda y Carcarañá. Además, se trabaja en Ruta 92, entre Los Molinos y Arteaga, y entre Cruz Alta y San José de la Esquina; Ruta 93, entre Labordeboy y Ruta 90, y entre Melincué y Firmat; y, finalmente, la Ruta 91 entre Totoras y Ruta Nacional 9.



En la zona centro-este, el Gobierno Provincial intervino sobre Ruta 68s, entre Ruta 70 y Grutly; en Ruta 10, entre Ruta 70 y Felicia, y entre la Ruta Nacional 19 y Santa Clara de la Buena Vista; la Ruta 64, entre Ruta 10 y Ruta Nacional 34; y en Ruta 66, entre Carlos Pellegrini y el límite con la provincia de Córdoba.



Mientras que, en la zona noroeste, se trabajó sobre Ruta 39, entre La Penca y el Río Salado; y la Ruta 4, entre Elisa y Ruta 2. En la zona norte, se intervino sobre Ruta 32, entre Villa Ocampo y Villa Ana; y Ruta 31, entre Ruta Nacional 11 y Flor de Oro.