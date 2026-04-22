Fixture VNL 2026

Ya se encuentran los horarios confirmados para la VNL 2026.
𝗪𝗲𝗲𝗸 𝗜 • 10 𝗮𝗹 14 𝗱𝗲 𝗝𝘂𝗻𝗶𝗼
País anfitrión: Brasil
Ciudad anfitriona: Brasilia
Sede: BRB Arena Nilson Nelson
Equipo anfitrión: Brasil
Equipos participantes: Argentina, Bulgaria, Serbia, Bélgica e Irán
🆚 🇷🇸 | 10 JUN – 16:30hs
🆚 🇮🇷 | 12 JUN – 20:00hs
🆚 🇧🇬 | 13 JUN – 15:30hs
🆚 🇧🇷 | 14 JUN – 18:00hs
𝗪𝗲𝗲𝗸 𝗜𝗜 • 24 𝗮𝗹 28 𝗱𝗲 𝗝𝘂𝗻𝗶𝗼
País anfitrión: Polonia
Ciudad anfitriona: Gliwice
Sede: PreZero Arena
Equipo anfitrión: Polonia
Equipos participantes: Argentina, Alemania, Bélgica, Turquía y China
🆚 🇩🇪 | 24 JUN – 11:30hs
🆚 🇨🇳 | 26 JUN – 11:30hs
🆚 🇹🇷 | 27 JUN – 15:30hs
🆚 🇵🇱 | 28 JUN – 15:00hs
𝗪𝗲𝗲𝗸 𝗜𝗜𝗜 • 15 𝗮𝗹 19 𝗱𝗲 𝗝𝘂𝗹𝗶𝗼
País anfitrión: Japón
Ciudad anfitriona: Osaka
Sede: Asue Arena
Equipo anfitrión: Japón
Equipos participantes: Italia, Canadá, Argentina, Bélgica y Cuba
🆚 🇨🇦 | 15 JUL – 00:00hs
🆚 🇨🇺 | 17 JUL – 01:00hs
🆚 🇮🇹 | 18 JUL – 07:20hs
🆚 🇯🇵 | 19 JUL – 07:20hs
Tema transmisión seguramente sea DirecTV como fue el año pasado, además de la app VBTV que es con suscripción paga.
