Los chicos Subcampeones de la Asociación de Voley del Norte Santafesino

Con gran presencia de Ocampenses de Bomberos y Virgen Niña en los planteles Masculino y Femenino se jugó el Interasociaciones Categoría Sub 18 en la localidad de San Jerónimo Norte el pasado Sábado 18 y Domingo 19 de Abril.



Los planteles estuvieron a cargo de entrenadores de Villa Ocampo, el Masculino por Alejo Sager y José Luis Melgarejo y el Femenino por los hermanos Ignacio Copetti y Milena Copetti.



Los varones llegaron a la Final cayendo en la misma ante la Asociación Rosarina quedándose así con el Subcampeonato, mientras que las mujeres cumplieron un destacada participación sin poder llegar a los primeros puestos pero sumando experiencia para lo que sigue.



Los chicos SUBCAMPEONES fueron:



DE BOMBEROS VOLEY

Juan Cruz CORGNIALI

Natalio VENICA

Santino AZCONA

Franco VAZQUEZ

Valentino ROSSI

Benjamin DI COSMO

Juan VALDOVINO

Luciano SPESOT

Rayan MASIN



DE VIRGEN NIÑA VOLEY

Emiliano FURLAN

Luka AQUINO

