Los chicos Subcampeones de la Asociación de Voley del Norte Santafesino

Con gran presencia de Ocampenses de Bomberos y Virgen Niña en los planteles Masculino y Femenino se jugó el Interasociaciones Categoría Sub 18 en la localidad de San Jerónimo Norte el pasado Sábado 18 y Domingo 19 de Abril.

Los planteles estuvieron a cargo de entrenadores de Villa Ocampo, el Masculino por Alejo Sager y José Luis Melgarejo y el Femenino por los hermanos Ignacio Copetti y Milena Copetti.

Los varones llegaron a la Final cayendo en la misma ante la Asociación Rosarina quedándose así con el Subcampeonato, mientras que las mujeres cumplieron un destacada participación sin poder llegar a los primeros puestos pero sumando experiencia para lo que sigue.


Los chicos SUBCAMPEONES fueron:

DE BOMBEROS VOLEY
Juan Cruz CORGNIALI
Natalio VENICA
Santino AZCONA
Franco VAZQUEZ
Valentino ROSSI
Benjamin DI COSMO
Juan VALDOVINO
Luciano SPESOT
Rayan MASIN

DE VIRGEN NIÑA VOLEY
Emiliano FURLAN
Luka AQUINO

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