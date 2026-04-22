Emergencia hídrica en el departamento Vera: autoridades y productores coordinan acciones ante las inundaciones

En la mañana de este martes 21 de abril, se llevó adelante en la ciudad de Vera una reunión entre representantes de la Sociedad Rural, Carlos Chamorro, Sebastian Volkart y Maria Jose Saliva; el Director Provincial de Ganadería, Facundo Méndez, el diputado provincial Sergio «Chiqui» Rojas y el senador departamental Osvaldo Sosa, para analizar la situación generada por las últimas lluvias y las precipitaciones pronosticadas.

La situación es complicada en varios distritos pero fundamentalmente Fortín Olmos, Garabato, Intiyaco, La Gallareta y Golondrina con familias y parajes aislados, animales atrapados, anegamientos en las rutas de calzada natural y cortes de energía eléctrica. A esto se suma que las lluvias registradas en el oeste de la provincia avanzan hacia la región, elevando aún más el nivel de alerta.



Rojas señaló que estos fenómenos «antes eran extraordinarios» y hoy son cada vez más recurrentes, lo que obliga a atender la urgencia pero también a proyectar obras de largo plazo. Remarcó que «la coordinación entre el Estado, instituciones, productores y vecinos es clave», y que el foco está puesto en reducir daños, prepararse para las próximas lluvias y pensar en la recuperación. Los presentes coincidieron en que lo productivo y lo social van de la mano.

Como paso siguiente, en los próximos días se realizara una reunión técnica con distintas áreas del gobierno provincial para planificar la respuesta ante las lluvias previstas y la llegada de El Niño en septiembre.