Villa Ocampo: Se viene una nueva edición de la Feria Ocampense

La Municipalidad de Villa Ocampo invita a toda la comunidad a participar de una nueva edición de la Feria Ocampense, que se llevará a cabo los días sábado 25 y domingo 26 de abril en la Plaza San Martín.

Durante ambas jornadas, artesanos y emprendedores locales ofrecerán sus productos en un espacio pensado para promover el trabajo independiente, fortalecer la economía local y generar un punto de encuentro para vecinos y visitantes.

Quienes recorran la feria podrán encontrar una amplia variedad de propuestas, entre ellas artesanías, dulces caseros, juegos, plantas y mucho más, acompañando el talento y la creatividad de nuestros productores ocampenses.

La Feria Ocampense se consolida como una iniciativa que pone en valor el esfuerzo de quienes emprenden y producen en la ciudad, brindando oportunidades de comercialización y visibilidad para cada expositor.

Desde el Municipio se invita a las familias, amigos y visitantes a acercarse, recorrer los stands y acompañar esta propuesta que celebra la identidad, el trabajo y el desarrollo local.