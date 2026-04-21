El Gobierno Provincial abrió ofertas para la compra de 10 retroexcavadoras destinadas al mantenimiento de rutas santafesinas

A través de una licitación pública, la Provincia recibió 8 ofertas para adquirir retroexcavadoras cargadoras con brazo extensible. Serán destinadas a cada jefatura zonal de la Dirección Provincial de Vialidad (DPV). La gestión Pullaro continúa poniendo esfuerzos en su plan de mantenimiento de rutas provinciales.

El Ministerio de Obras Públicas, a través de la Dirección Provincial de Vialidad (DPV), avanza en el fortalecimiento del parque de maquinaria vial y llevó adelante la licitación para comprar 10 retroexcavadoras-cargadoras con brazo extensible.



El acto de apertura de los sobres se realizó en la sede central que Vialidad Provincial tiene en la ciudad de Santa Fe, y fue encabezado por el subadministrador Zona Norte, Sergio Cardozo, y representantes de las empresas oferentes. Se recibieron 8 propuestas económicas por un proceso que tiene un presupuesto oficial de 1.818 millones de pesos.



Tras el acto, el administrador general de la DPV, Pablo Seghezzo, remarcó que “el equipamiento es fundamental para el mantenimiento vial, porque sin maquinaria no hay cuadrilla que funcione, y sin cuadrilla no hay ruta que esté en buen estado”.



“El gobernador Maximiliano Pullaro y el ministro Lisandro Enrico nos pidieron que pongamos a Vialidad en condiciones de responder en todo el territorio, y eso implica también renovar las herramientas con las que trabaja nuestra gente, de norte a sur y de este a oeste”, explicó Seghezzo.



Además, Seghezzo adelantó que se destinará una máquina por cada jefatura zonal, de modo que ninguna región de la provincia quede sin respuesta ante emergencias o tareas de mantenimiento rutinario. “La retroexcavadora-cargadora con brazo extensible es una máquina multipropósito que usamos a diario en las rutas: limpieza de cunetas, excavación para reparación o reemplazo de alcantarillas, movimiento de suelo en accesos rurales, remoción de derrumbes y despeje tras eventos climáticos. Estamos preparando otras licitaciones para adquirir tractores y niveladoras de arrastre para cada una de las zonas», detalló el funcionario.



Las ofertas para seguir equipando a Vialidad Provincial

Las ocho firmas que presentaron ofertas son: Oscar Scorza Equipos y Servicios S.R.L. con $ 1.491.000.000; Covema S.A. Comercial Industrial y Financiera, ofertó por $ 1.293.000.000; la firma Alfredo Criolani e Hijos S.A, con $ 1.380.000.000; Nordemaq S.A cotizó por $ 1.818.000.000; American Vial Group S.R.L. con $ 1.999.000.000; la empresa Hier Logistic S.R.L. hizo lo propio con una oferta de $ 1.507.000.000; Cor Vial S.A, por un monto de $ 1.358.000.000; y, finalmente, Agronorte S.R.L. con propuesta de $ 1.519.000.000.



Cabe destacar que varias empresas presentaron, además, ofertas alternativas. Las propuestas serán analizadas por las áreas técnicas de Vialidad para poder realizar la adjudicación.