“¡Yo soy Mozart!”: una propuesta educativa y musical llega a Villa Ocampo

Desde el Área de Educación de la Municipalidad de Villa Ocampo se impulsa una nueva actividad cultural y pedagógica destinada a toda la comunidad: “¡Yo soy Mozart!”, una obra musical didáctica que acerca a grandes y chicos al universo de Mozart de manera divertida e interactiva.

El espectáculo, protagonizado por Axel García Stur, propone un recorrido dinámico por la vida y obra del célebre compositor, combinando actuación, música en vivo y participación del público. La iniciativa forma parte de las acciones del Área de Educación orientadas a promover el acceso a experiencias culturales enriquecedoras y a fomentar el interés por la música desde edades tempranas.

La función será única y se realizará el jueves 23 de abril en el Complejo ARNO. La propuesta está pensada tanto para el público en general como para instituciones educativas, ofreciendo una experiencia que combina aprendizaje y entretenimiento.

“¡Yo soy Mozart!” invita a vivir una jornada inolvidable, donde la música clásica se presenta de forma accesible, lúdica y cercana.