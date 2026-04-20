Villa Ocampo: La Municipalidad informa sobre la renovación digital de la Licencia de Pesca

La Municipalidad de Villa Ocampo recuerda a la comunidad que ya se encuentra disponible la renovación 100% digital de la Licencia de Pesca , una herramienta ágil y sencilla para quienes practican la pesca deportiva y desean realizar el trámite de manera online.

Se recuerda que la renovación de la licencia es anual y que todas las licencias vencen el 31 de diciembre , independientemente de la fecha en la que hayan sido gestionadas.

Asimismo, para desarrollar la actividad es obligatorio contar con una licencia vigente . En el marco del acuerdo de la Región Litoral, la habilitación permite pescar también en Entre Ríos, Chaco y Corrientes, en aguas compartidas, respetando siempre la normativa correspondiente a cada jurisdicción.

Para renovar la licencia, los interesados deben ingresar al sitio oficial de la Provincia de Santa Fe , completar el formulario, efectuar el pago correspondiente y luego recibirán el carnet digital en su correo electrónico .

🔗 Link para realizar el trámite : https://servicios.santafe.gov.ar/formulario_pesca/

Desde el Municipio se continúa acompañando y difundiendo herramientas que promueven una pesca responsable, ordenada y sostenible, facilitando el acceso a trámites digitales para vecinos y visitantes.