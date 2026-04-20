Villa Ocampo: La boletería «El Norte» se encuentra momentáneamente cerrada

Se informa a la comunidad que la boletería “El Norte” de la ciudad de Villa Ocampo se encuentra momentáneamente cerrada , debido a un inconveniente interno de la empresa que impide, por el momento, la emisión de boletos para los pasajeros.

Se aclara que las líneas de ómnibus y los colectivos ingresan y operan con normalidad en la terminal , por lo que esta situación no afecta el funcionamiento general de las instalaciones.

Se trabaja para regularizar el servicio a la brevedad posible. Sepan disculpar las molestias ocasionadas.