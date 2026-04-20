Se realizó en Villa Ocampo una charla informativa sobre Co.Pro.De para instituciones deportivas

El pasado viernes 17 de abril, se llevó a cabo en el Complejo ARNO una charla informativa sobre Co.Pro.De, destinada a clubes, instituciones deportivas, federaciones, asociaciones y entidades vinculadas al deporte de nuestra ciudad y la región.

La actividad tuvo como objetivo brindar información sobre los programas de apoyo al deporte comunitario y los aportes de capital disponibles para fortalecer el crecimiento y desarrollo de las instituciones deportivas.

La jornada estuvo a cargo del Lic. Leonardo Savoia , Coordinador de Deporte Federado de Reconquista y representante de la 4ª Circunscripción del COPRODE, quien compartió detalles sobre herramientas, líneas de acompañamiento y oportunidades de financiamiento para las organizaciones presentes.

Durante el encuentro, los asistentes pudieron interiorizarse sobre requisitos, alcances y posibilidades que ofrece este programa, generando además un espacio de consulta e intercambio sobre las necesidades y desafíos de cada institución.

Desde el Municipio se destacó la importancia de acercar este tipo de propuestas a la comunidad, promoviendo el fortalecimiento del deporte local y acompañando a las entidades que diariamente cumplen un rol social fundamental en la formación, la inclusión y la contención de niños, jóvenes y adultos.