Villa Ocampo: Avisos parroquiales

Se dejan a continuación los avisos parroquiales de la Parroquia “Inmaculada Concepción” – VILLA OCAMPO -, correspondientes a la semana del 20 al 26 de abril de 2026.

AVISOS PARROQUIALES

MARTES 21:

19:00 hs: Misa en el Templo.

MIÉRCOLES 22:

17:00 hs: Misa en el Hospital.

JUEVES 23:

19:00 hs: Misa en el Templo.

VIERNES 24:

08:00 a 18:00 hs: Adoración al Santísimo en el Templo.

17:00 hs: Misa en Capilla Virgen de Itatí (Campo Bello).

19:00 hs: Misa en el Templo.

19:45 hs: Reunión de la Pastoral del Duelo en el Salón Parroquial.

SÁBADO 25: San Marcos, Evangelista

17:00 hs: Misa en Capilla La Ascensión.

17:00 hs: Misa en Salón Isleta Norte.

19:00 hs: Misa en Capilla María Goretti (Arroyo Ceibal Centro).

19:00 hs: Misa en el Templo.

DOMINGO 26: Cuarto Domingo de Pascua

Domingo del Buen Pastor

08:30 hs: Misa de en el Templo.

10:00 hs: Procesión y Misa de Fiesta Patronal en Capilla Jesús Misericordioso (El Sombrerito Centro).

10:00 hs: Misa de las Familias en el Templo.

17:00 hs: Misa en Capilla San José.

19:00 hs: Misa en el Templo.

BONO PARROQUIAL – SORTEO MENSUAL ABRIL: Se comunica que en el sorteo de la cuota al día del mes de abril del Bono Parroquial fue favorecido el Sr. Daniel Agostini, con el número 231. Muchas gracias por su colaboración.

BECAS DE AYUDA A LA FORMACIÓN SACERDOTAL: Se invita a toda la comunidad parroquial a colaborar con la compra de una Beca para ayudar a la formación de los seminaristas de nuestra Diócesis. El costo es de $20.000., y puede abonarse en cuotas. Consultar en Secretaría Parroquial.

INSCRIPCIÓN A CATEQUESIS DE CONFIRMACIÓN: Las inscripciones para la Catequesis de Confirmación se pueden realizar de manera digital. Para ello se debe completar el siguiente formulario: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf3TdPXqs8zuqzvbOQz7A6DKBu_kEr9pWmGJwBIpEmOzJCFhg/viewform?usp=publish-editor.

El primer encuentro será el sábado 2 de mayo, a las 10:00 hs., en el Templo Parroquial. En caso de que el joven no pueda concurrir, debe hacerlo un familiar.