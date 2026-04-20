Florencia: Dos heridos tras un accidente entre una moto y un auto

El siniestro ocurrió en la intersección de Rivadavia y Dr. Reinoso. Los ocupantes del birrodado fueron trasladados al hospital local.

En la tarde del 18 de abril de 2026, alrededor de las 19:30 horas, personal de la Comisaría 9na. de Florencia intervino en un accidente de tránsito registrado en la intersección de calles Rivadavia y Dr. Reinoso.

Por causas que se encuentran en investigación, el siniestro involucró a una motocicleta Zanella 150 c.c., conducida por un hombre mayor de edad que viajaba acompañado por una mujer, ambos vecinos de la localidad, y un automóvil Citroën C3, guiado por otro hombre mayor de edad, también domiciliado en Florencia.

Como consecuencia del impacto, los ocupantes del birrodado resultaron con lesiones y debieron ser asistidos por personal del hospital local, que procedió a su traslado para una mejor atención médica.

Las actuaciones continúan para determinar las circunstancias del hecho.