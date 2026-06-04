Villa Ocampo: El Municipio mantuvo una reunión con comisiones vecinales de distintos barrios

El día miércoles 3 de junio se llevó a cabo una reunión junto a las comisiones vecinales de distintos barrios de Villa Ocampo, en las instalaciones del Club de Leones de nuestra ciudad, con el objetivo de dialogar y avanzar en acciones concretas para mejorar cada sector de la comunidad.

Del encuentro participaron representantes de los barrios :

Ocampo Samanes (ex Barrio Sur)

FOPROVI

Barrio Norte

Barrio Oeste

Barrio Progreso

Isleta.

La reunión contó con la presencia del Intendente Cristian Marega , el Secretario de Gobierno y Participación Ciudadana, Miguel Merino , el Secretario de Obras Públicas Arq. Guillermo Stechina y el Encargado de Planeamiento, Hábitat, Proyetos y Dirección de Obras, Arq. Lucas Robledo.

Durante la jornada, cada comisión barrial presentó las principales necesidades e inquietudes de su sector, abordando temas vinculados a obras, servicios, infraestructura y mejoras urbanas, generando un espacio de diálogo y trabajo conjunto entre el municipio y los vecinos.

Desde el Gobierno Municipal se destacó la importancia de continuar fortaleciendo estos encuentros participativos, que permiten escuchar de manera directa a cada barrio y avanzar en soluciones concretas para seguir construyendo una ciudad más organizada, integrada y cercana a las necesidades de la comunidad.