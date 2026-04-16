Villa Ocampo será sede del 1° Simposio Nacional de Preparación Física 2026

La ciudad de Villa Ocampo se prepara para recibir un importante evento de formación y capacitación deportiva con la realización del 1° Simposio Nacional de Preparación Física 2026 , una propuesta académica de alcance nacional pensada para fortalecer el desarrollo profesional de quienes trabajan y se desempeñan en el ámbito del deporte.

La jornada se llevará a cabo el próximo sábado 9 de mayo, en el Complejo ARNO (25 de Mayo 1951), en el horario de 9:00 a 16:00 horas, y estará dirigida a profesores, instructores, estudiantes y deportistas.

El simposio será de participación libre y gratuita, otorgará puntaje docente y cuenta con resolución ministerial en trámite, consolidándose como una valiosa instancia de actualización y aprendizaje para toda la región.

Durante el encuentro se desarrollarán exposiciones a cargo de destacados disertantes de distintos puntos del país, quienes abordarán temáticas vinculadas al entrenamiento, la preparación física y el rendimiento deportivo:

Lic. Matías Zanuttini (Santa Fe): Bases académicas del desarrollo de la fuerza en niños y adolescentes.

Lic. Sergio García (Buenos Aires): Derivados del levantamiento olímpico.

Prof. Federico Canteros (Corrientes): Periodización del entrenamiento de resistencia.

Prof. Nicolás de Gatica (Buenos Aires): Evaluaciones funcionales e identificación de déficits biomecánicos.

Lic. Juan Pablo Brollo (Córdoba): Entrenamiento integrado en deportes de conjunto.

Desde el Municipio se continúa impulsando este tipo de iniciativas que promueven el deporte, la capacitación y el crecimiento profesional, posicionando a Villa Ocampo como sede de eventos de jerarquía y referencia regional.

Las inscripciones ya se encuentran abiertas mediante formulario online y los cupos son limitados: https://forms.gle/Fxu7Uf4kELKdNwyv7