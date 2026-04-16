Villa Ocampo: Importante participación en la charla sobre bullying, grooming y ciberacoso

Con una destacada convocatoria, se llevó a cabo en la ciudad de Villa Ocampo la charla “Bullying, Grooming y Ciberacoso”, una propuesta orientada a generar conciencia sobre los riesgos en entornos digitales y brindar herramientas para el cuidado de niños, niñas y adolescentes.

La actividad estuvo a cargo de Arístides Álvarez, presidente de la asociación “Si nos reímos, nos reímos todos”, y reunió a más de 272 personas, entre las que se encontraban directivos, docentes, estudiantes del profesorado, representantes de clubes y público en general.

Durante el encuentro se abordaron problemáticas vinculadas al uso de internet por parte de los jóvenes, su impacto en el ámbito escolar y la importancia del acompañamiento por parte de las familias e instituciones.



La charla fue organizada de manera conjunta por el Área de Educación y el I.S.P.I. N° 4026 “Santísima Virgen Niña”, en el marco de acciones destinadas a fortalecer la formación y la concientización en la comunidad.

Desde la organización destacaron el interés y la participación activa de los asistentes, remarcando la necesidad de continuar promoviendo espacios de formación y concientización sobre estas temáticas que atraviesan la vida cotidiana.

Este tipo de iniciativas refuerzan el compromiso de la comunidad en la construcción de entornos digitales más seguros y responsables.