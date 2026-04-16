Clubes y Liga Verense firmaron un acta compromiso por un deporte sin violencia

La iniciativa, impulsada desde Espacio Abierto Vera, reunió a dirigentes y actores del deporte local para avanzar en una agenda común basada en el respeto y la convivencia.

En la noche del miércoles 15 de febrero, en Espacio Abierto de la ciudad de Vera, se llevó a cabo la firma de un acta compromiso por un deporte sin violencia, en el marco del programa “Acuerdos Vinculares en el Deporte: Con la camiseta puesta”.

La propuesta fue impulsada por la concejal Ana Paula Capello, con el acompañamiento del diputado Sergio “Chiqui” Rojas y la participación del responsable de deportes de Espacio Abierto, Juan Carlos “Gringo” Frigeri.

El acuerdo fue suscripto por dirigentes de la Liga Verense de Fútbol y de los clubes Colón del Toba, Estudiantes, Huracán y Ferrocarril, junto al equipo de árbitros, quienes asumieron el compromiso de promover prácticas deportivas basadas en el respeto, el cuidado y la responsabilidad colectiva.

“Este es un programa que establece la adhesión a través de la firma de un acta compromiso, pero también con la realización de encuentros, capacitaciones, formaciones y talleres con dirigentes, deportistas, árbitros y familias. Además, prevé la incorporación de gráficas de concientización y sensibilización”, expresó Capello.

Por su parte, Rojas remarcó que “la iniciativa apunta a generar un cambio cultural en el deporte local, fortaleciendo el rol de los clubes como espacios de formación y convivencia”.

El programa, que se prevé se sumen más instituciones, propone construir acuerdos colectivos y promover valores como la solidaridad, el respeto y la convivencia pacífica, entendiendo al deporte como un ámbito clave para el desarrollo social.