Exitoso fin de semana largo para el turismo en el norte santafesino

La región del Jaaukanigás y los Pueblos Forestales vivieron un fin de semana patrio con gran movimiento turístico, recibiendo visitantes de distintas provincias como Córdoba, San Luis, Formosa, Chaco, Corrientes, Entre Ríos y Buenos Aires, además de un importante flujo de turistas provenientes de Rosario y Santa Fe capital.



Atraídos por las coloridas propuestas culturales, naturales y ecoturísticas, cientos de visitantes disfrutaron de actividades como avistaje de aves, recorridos temáticos, visitas guiadas, música en vivo y una destacada gastronomía con identidad regional.



Los imponentes paisajes del Humedal Jaaukanigás y el encanto de los pueblos forestales —especialmente Villa Ana y Villa Guillermina—en combinación con los eventos programados para la ocasión -como la travesia del Jaaunakingas- fueron protagonistas de un fin de semana inolvidable.



Si bien gran parte de los visitantes llegaron en vehículos particulares, en los últimos años creció notablemente la presencia de empresas de turismo que eligen la región como destino como fue el caso de PANACEA VIAJES, MIRA SANTA FE Y CENTINELA EXPLORA.

La ocupación turística en localidades como Las Toscas, Villa Ocampo, Avellaneda y Reconquista alcanzó cerca del 80%, generando un impacto económico estimado en $160 millones, distribuidos en alojamiento, gastronomía, excursiones, combustible, transporte y compras regionales.



Estos números reflejan el crecimiento sostenido del turismo en el norte santafesino y consolidan a la región como uno de los destinos emergentes más importantes de la provincia.