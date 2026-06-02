Las Toscas: Aprehenden a un joven y lo investigan por abigeato

El procedimiento se realizó durante la madrugada. El sospechoso transportaba un animal caprino sin vida y no pudo acreditar su procedencia.

Personal de la Comisaría 5ta. de la U.R. IX Las Toscas llevó adelante un procedimiento durante la madrugada del 2 de junio de 2026 que culminó con la aprehensión de un joven investigado por un presunto hecho de abigeato.

Según informaron fuentes policiales, alrededor de la 1:30 de la madrugada, los efectivos realizaban tareas de prevención en calle 7, entre calles 10 y 12, cuando procedieron a identificar a una persona que transportaba un bulto.

Al advertir la presencia policial, el sujeto arrojó el elemento al suelo. Al ser consultado, manifestó que se trataba de un animal caprino (chivo) sin vida. Sin embargo, no pudo acreditar la propiedad ni la procedencia del animal.

Ante esta situación, los uniformados procedieron a la aprehensión del joven, mayor de edad y domiciliado en Las Toscas, quedando involucrado en una causa por presunto abigeato.

Las actuaciones quedaron a disposición de la Justicia, mientras continúan las diligencias para determinar el origen del animal secuestrado.