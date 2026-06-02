La Municipalidad de Las Toscas celebra el Día Nacional de los Bomberos Voluntarios

En el Día Nacional de los Bomberos Voluntarios, la Municipalidad de Las Toscas hace llegar su más sincero saludo y reconocimiento al Cuartel de Bomberos Voluntarios de Las Toscas.



Destacan especialmente la labor y el compromiso de la Comisión Directiva, del Jefe de Cuerpo Activo y de cada uno de los integrantes de esta valiosa institución, quienes día a día trabajan con entrega, valentía y vocación de servicio por el bienestar de toda la comunidad.



Agradecen por estar siempre presentes ante cada emergencia, demostrando solidaridad, responsabilidad y un enorme espíritu de servicio.



¡Feliz Día queridos Bomberos Voluntarios de Las Toscas!