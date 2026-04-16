Villa Ocampo: Edicto Municipal

La Municipalidad de Villa Ocampo lanzó un llamado a licitación pública N° 01/2026 para la concesión del servicio de Revisión Técnica Vehicular Obligatoria (RTO) en la ciudad. El proceso se enmarca dentro del sistema provincial de revisión técnica y está respaldado por la Ordenanza N° 1129/12 y el Decreto N° 1721/26, que regulan la prestación del servicio.

Para consultas, se encuentran disponibles los teléfonos 03482-466300 / 466398 y los correos electrónicos [email protected] y [email protected].