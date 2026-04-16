Ondarcuhu pica en punta para gestionar el puerto que Pullaro quiere instalar en Villa Ocampo

El empresario se perfila para manejar la terminal que apunta a los negocios del Norte Grande. Tiene rival: ACA, la asociación que nuclea unas 130 cooperativas.

Sin levantar el perfil, una de las obras de infraestructura más importantes del gobierno de Maximiliano Pullaro avanza a paso firme. Se trata del puerto que quiere construir en Villa Ocampo, al norte de Santa Fe, para atraer toda la producción del Norte Grande. Un jugador nacional, uno local y alguna sorpresa se anotan entre los interesados.

Los interesados en el puerto que quiere Maximiliano Pullaro



Entre los anotados, pica en punta Servicios Portuarios, una firma con fuerte peso en el mundo fluvial de la hidrovía. Conducida por el empresario Juan Manuel Ondarcuhu, opera terminales en Quequén y, especialmente, sobre el Río Paraná: San Pedro, San Nicolás, Villa Constitución y parte del puerto de Rosario. Además, tiene intereses inmobiliarios en zonas de Rosario, Zárate y Villa Constitución; una planta fertilizante; un molino harinero; inversiones agropecuarias y hasta un coqueto hotel estilo colonial en San Nicolás, muy cerca del puerto, que es el más elegido cuando se celebra Expoagro.

Ondarcuhu tiene dos ventajas comparativas. En primer lugar, como concesionario de dos de los muelles del puerto de Rosario nunca le generó mayores inconvenientes al gobierno provincial, al revés que Terminal Puerto Rosario, la otra concesionaria que retaceó durante años las inversiones necesarias al punto de tener dos de los tres muelles bajo su control clausurados. En segundo lugar, que ya está construyendo una nueva terminal portuaria en Timbúes, a 40 minutos de Rosario, en la que invirtió US$290 millones y para la que se adhirió al RIGI.

Otros interesados que se anotan



Sin mayor experiencia en el mundo portuario pero con intervención en toda la cadena económica de los alimentos y una presencia fuerte en el norte santafesino, también se anota la Unión Agrícola Avellaneda. Se trata de una cooperativa de más de cien años de historia que desarrolla actividades agropecuarias, industriales y de servicios. UAA puso huevos en todas las canastas: desde la provisión de insumos para el mundo agropecuario, pasando por la producción y exportación de carnes y otros alimentos, un laboratorio agroindustrial, seguros, corralones, ferreterías y hasta supermercados.



Ronda el negocio también el nombre de ACA, la asociación que nuclea a unas 130 cooperativas y unos 50 mil productores de todo el país que ya operan, por ejemplo, el puerto de Bahía Blanca; están en el negocio de los seguros vía La Segunda; de las coberturas médicas con Avalian; y de las agencias de turismo con Coovaeco. Las puertas están abiertas, además, para algunos empresarios de la región que pueden estar interesados, lo que incluye al círculo rojo de Corrientes, al otro lado del río.

Por qué Villa Ocampo y la conexión Corrientes



La iniciativa es ambiciosa. Se trata de revivir una terminal portuaria que fue construida hace un siglo atrás con capitales británicos para La Forestal, la firma que explotaba el quebracho en la región y se hizo conocida por ser un feudo autónomo donde la explotación laboral era moneda corriente. Cuando La Forestal abandonó el país en los ‘60, el puerto quedó abandonado. La ubicación es inmejorable: sería una de las únicas terminales portuarias al norte con acceso a la vía navegable troncal, algo para lo que al día de hoy hay que viajar hasta Rosario.

Con el tiempo, también se fue perdiendo la Ruta Provincial N° 32, que une Villa Ocampo con Puerto Ocampo -la localidad costera- a través de cuatro puentes que cruzan distintos brazos del Río Paraná. La Casa Gris comenzó la reconstrucción de esos 30 kilómetros en la época de Omar Perotti y Pullaro ya inauguró el primero de ellos. El apuro es porque del otro lado del río, Corrientes quiere establecer un sistema de balsas para cruzar camiones desde Bella Vista hasta Puerto Ocampo. Serían naves con capacidad para ocho camiones y una frecuencia planificada de veinte minutos por cruce.

Ya en 2018, el Consejo Federal de Inversiones realizó un estudio de prefactibilidad a pedido del gobierno de Miguel Lifschitz. En ese trabajo se delimitó el área de influencia primaria del hipotético puerto en alrededor de 3.5 millones de hectáreas productivas que incluyen el norte de Santa Fe, el sur y centro de Chaco, el oeste de Corrientes y el este de Santiago del Estero. Allí se proyecta una carga de entre tres y cinco millones de toneladas anuales, según campaña y expansión agrícola. El ahorro es indiscutible: entre 400 y 600 kilómetros por viaje, lo que se traduce en un estimado de entre US$10 y US$18 por tonelada respecto al transporte por camión hasta Rosario.

Gentileza: Letra P