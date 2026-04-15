Villa Ocampo: Última jornada de la Clínica para entrenadores de fútbol infantil

La Municipalidad de Villa Ocampo invita a participar de la última jornada clínica habilitante destinada a entrenadores de fútbol infantil, una propuesta de formación práctica y teórica orientada al fortalecimiento del deporte formativo.

La capacitación contará con la participación de los disertantes Carlos Vignales y Mariana Harik, quienes abordarán contenidos vinculados a la “Metodología Aplicada al Fútbol Infantil, Juvenil y Femenino”, en el marco de la tercera jornada del ciclo.

El encuentro se llevará a cabo el sábado 18 de abril a las 9:00 horas en las instalaciones del Club Huracán.

La actividad está dirigida a entrenadores, formadores y personas vinculadas al fútbol infantil que deseen incorporar herramientas actualizadas para el desarrollo integral de niños, niñas y jóvenes en el ámbito deportivo.



Se entregarán certificados de asistencia a los participantes. Las inscripciones deben realizarse de manera presencial en las oficinas del Complejo ARNO, presentando nombre, DNI y número de contacto.

Para consultas, los interesados pueden comunicarse al 3482 543832.

Desde la organización se invita a la comunidad deportiva a sumarse a esta instancia de formación, clave para seguir promoviendo el crecimiento y la calidad del fútbol infantil local.