Las Toscas: Comunicado oficial

La Municipalidad de Las Toscas informa a la comunidad que, tras las intensas lluvias registradas en las últimas horas, no se han registrado evacuados en la ciudad.

Durante la noche, los equipos municipales trabajaron de manera sostenida en distintos puntos, atendiendo las zonas anegadas, las situaciones más urgentes y asistiendo a vecinos afectados.

En la ciudad se registró una lluvia muy abundante en un corto lapso de tiempo lo que genero anegamientos en algunas zonas de la ciudad y el ingreso de agua a algunas viviendas, actuándose con compromiso y rapidez para dar respuesta a cada situación.

Actualmente, la Municipalidad continúa trabajando en tareas de retiro de ramas y árboles caídos, reparacion de columnas de iluminación y limpieza de desagües.

Se solicita a la comunidad circular con extrema precaución, ya que aún se registran postes y árboles caídos en distintos sectores, y evitar salir de los hogares si no es necesario, a fin de prevenir riesgos, manteniéndose informada a través de los canales oficiales.