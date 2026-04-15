Villa Ocampo: Charla informativa sobre programas de apoyo al deporte comunitario

La Municipalidad de Villa Ocampo invita a participar de una charla informativa sobre Co.Pro.De, destinada a brindar detalles sobre programas de apoyo al deporte comunitario y líneas de financiamiento a través de aportes de capital.

La actividad estará a cargo del Lic. Leonardo Savoia, Coordinador de Deporte Federado de Reconquista y representante de la 4ª Circunscripción del COPRODE, quien expondrá sobre las herramientas disponibles para fortalecer el desarrollo de instituciones deportivas.

El encuentro se llevará a cabo el viernes 17 de abril a las 20:30 horas en el Complejo ARNO.

La convocatoria está dirigida a clubes, clubes privados, instituciones, federaciones y asociaciones interesadas en potenciar sus proyectos y acceder a programas de acompañamiento.

Desde la organización se destaca la importancia de aprovechar estas instancias de financiación, fundamentales para el crecimiento y fortalecimiento del deporte local.