Fútbol: Continúa la Copa Santa Fe sin equipos ocampenses

El equipo de la Liga Reconquistense eliminó al representativo de la Liga Ocampense. En el juego revancha, este domingo 31 de mayo de 2026, de local, Romang FC ganó 2 a 0 y estiró el global 3 a 0, ya que en el juego de ida, en Villa Ocampo, había ganado 1 a 0. Embolsilló $1.170.000.- que aporta la provincia como organizadora.

El equipo de la Liga Ocampense venía de eliminar al último subcampeón de la Liga Reconquistense: Atlético y Tiro, con resultado global 7 a 3 (ida y vuelta); y en la otra llave, Romang FC había eliminado a Recreativo de Villa Guillermina con un global 3 a 1.

LO QUE VIENE

RFC Vs. RCF



La próxima llave eliminatoria será entre los dos equipos que le quedan en este certamen provincial a la Liga Reconquistense: Romang FC Vs. Reconquista Club de Fútbol. Esta tercera fase comenzará a definirse el próximo domingo, en la ciudad de Romang. El siguiente fin de semana será la revancha en Reconquista.



FÚTBOL FEMENINO

Los tres equipos de la LRF siguen en carrera.

Los tres equipos de la Liga Reconquistense lograron avanzar a la próxima llave de la Copa Santa Fe: Racing, Juventud y La Costa, quienes jugarán la ida el próximo fin de semana.



Repasamos resultados globales (ida y vuelta) para llegar a esta nueva fase:

Tiro Federal (de Las Toscas) 1 – 5 Racing (Reconquista).

Juventud (de Malabrigo) 5 – 0 Cruz Roja (de Gobernador Crespo).

La Costa (de Avellaneda) 9 – 6 Racing El Campesino (de Villa Ocampo).

Gentileza: Reconquista HOY