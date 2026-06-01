Villa Ocampo: Análisis deportivo por José “Cochengo” Brac 

El referente deportivo repasó los resultados de la undécima fecha de la Liga Ocampense, analizó la actualidad de los equipos de la región y abrió el debate sobre el calendario futbolístico en el marco del próximo Mundial 2026.

En la mañana del lunes 1 de junio, José “Cochengo” Brac desarrolló su habitual columna deportiva en el programa Estilo Propio, que se emite por el Grupo de Medios Jaaukanigás, realizando un completo análisis de la actualidad futbolística regional, provincial e internacional.

Durante el espacio, Brac repasó los resultados registrados durante el fin de semana en la undécima fecha de la Liga Ocampense de Fútbol, tanto en la categoría Sub-20 como en Primera División, destacando la paridad existente en varias zonas del campeonato y la importancia que comenzarán a tener los próximos compromisos en la lucha por la clasificación.

En su análisis, señaló algunos resultados destacados de la jornada, entre ellos las victorias de Racing Club, Universitario de San Antonio y Pueblo Nuevo, además de los empates que mantuvieron abierta la disputa en los principales puestos de las tablas de posiciones.

Asimismo, adelantó algunos de los encuentros más atractivos que tendrá la próxima fecha, donde sobresalen cruces como Ocampo Fábrica frente a Racing y Huracán ante Social Deportivo Tacuarendí, dos de los equipos protagonistas del certamen.

Reglamentos y acreditaciones para la cobertura periodística

Otro de los temas abordados estuvo relacionado con las consultas y reclamos surgidos respecto al ingreso de personas y trabajadores de prensa al campo de juego durante los encuentros oficiales.

Brac recordó que la Liga Ocampense cuenta con reglamentos específicos que establecen quiénes pueden permanecer dentro del terreno de juego y explicó que las autorizaciones correspondientes deben tramitarse previamente ante la institución organizadora.

En ese sentido, remarcó la importancia de respetar los canales institucionales para garantizar el normal desarrollo de los espectáculos deportivos.

Eliminación de Huracán en la Copa Santa Fe

El comentarista deportivo también se refirió a la participación de Huracán en la Copa Santa Fe, competencia en la que el conjunto ocampense quedó eliminado tras caer por 2 a 0 frente a Romang FC.

Con este resultado, los dos representantes de la Liga Ocampense quedaron fuera del certamen provincial, cerrando su participación en una de las competencias más importantes del fútbol santafesino.

Debate por el calendario y el Mundial 2026

Uno de los puntos que generó mayor análisis durante la columna fue la organización del calendario futbolístico local de cara al próximo Mundial de Fútbol 2026.

Brac planteó la necesidad de evaluar posibles modificaciones en la programación de los torneos, teniendo en cuenta que la realización de la Copa del Mundo podría afectar la concurrencia de público a los estadios y la continuidad de algunas competencias regionales.

Según explicó, se trata de un tema que seguramente será debatido por los delegados de los clubes en futuras reuniones de Liga, buscando alternativas que beneficien tanto a las instituciones como a los simpatizantes.

Mirada internacional: la final de la Champions League

La columna deportiva también tuvo espacio para el fútbol internacional. Brac analizó la final de la UEFA Champions League disputada el fin de semana, destacando aspectos tácticos y estratégicos de los equipos protagonistas.

Durante su comentario valoró especialmente el trabajo colectivo y la organización defensiva observada en el encuentro, resaltando además la influencia que continúan teniendo técnicos y profesionales argentinos dentro de las principales competencias del fútbol mundial.

Gentileza: Antonio Paré