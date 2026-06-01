Villa Ocampo: La Escuela de Iniciación Deportiva Municipal llega al Barrio Ocampo Samanés

La Municipalidad de Villa Ocampo, a través de la Dirección de Deportes, continúa desarrollando el programa de la Escuela de Iniciación Deportiva Municipal, una propuesta que busca acercar el deporte, la recreación y los hábitos saludables a los distintos barrios de la ciudad.

En esta oportunidad, las actividades se realizarán en la Plaza del Barrio Ocampo Samanés, brindando a niños, niñas y jóvenes un espacio gratuito para la práctica deportiva, el aprendizaje y la integración social.

Las clases se desarrollarán todos los martes y jueves, de 18:30 a 19:30 horas, bajo la coordinación de profesores de la Escuela de Iniciación Deportiva Municipal.

Desde la Dirección de Deportes destacaron que esta iniciativa tiene como objetivo promover la actividad física desde edades tempranas, fortaleciendo valores como el respeto, la inclusión, el compañerismo y el trabajo en equipo, al tiempo que acerca oportunidades deportivas a cada sector de la comunidad.

La invitación está abierta a todos los vecinos del Barrio Ocampo Samanés y zonas aledañas para participar de esta propuesta que sigue creciendo y llegando a más niños y niñas.