Villa Ocampo: Reprogramación de jornada de castraciones gratuitas

La Municipalidad de Villa Ocampo informa que, debido a condiciones climáticas, la jornada de castraciones gratuitas prevista para este jueves 16 de abril se trasladará a las instalaciones del CIC (Centro Integrador Comunitario) del B° Juan Perón.

Asimismo, se comunica la próxima jornada del cronograma de castraciones, que tendrá lugar el lunes 20 de abril en el barrio Los Amores.

Desde la Municipalidad se recuerda la importancia de la castración como herramienta fundamental para el control poblacional y el cuidado de la salud de perros y gatos.

Los interesados en acceder al servicio deberán comunicarse previamente para reservar y confirmar turno al teléfono 3482 412634.

Estas acciones forman parte de las políticas públicas impulsadas por el municipio para promover el bienestar animal y la tenencia responsable de mascotas.