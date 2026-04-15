Villa Ocampo: Charla abierta sobre prevención de adicciones como derecho humano

Se llevará a cabo en la ciudad de Villa Ocampo una charla abierta a la comunidad titulada “La prevención de adicción a las drogas como Derecho Humano”, con el objetivo de generar conciencia sobre el consumo problemático de sustancias y promover la prevención como un eje fundamental en el cuidado de la salud y los derechos.

La actividad estará a cargo del Dr. Julio César Perricone, quien abordará la problemática desde una perspectiva integral, destacando la importancia de la prevención y el acompañamiento comunitario.

El cronograma de encuentros será el siguiente: el 23 de abril a las 19:00 horas en el Complejo Educativo “Gral. Manuel Obligado”, y el 24 de abril en el Complejo ARNO, en dos turnos, a las 8:00 y 14:00 horas.

La propuesta está dirigida a toda la comunidad, incluyendo docentes, estudiantes, profesionales y público en general interesado en la temática.

Se trata de una actividad gratuita, sin necesidad de inscripción previa. Para más información, los interesados pueden comunicarse vía correo electrónico a [[email protected]]

Desde la organización se invita a participar de este espacio de reflexión y formación, orientado a fortalecer la prevención y el abordaje de las adicciones desde una perspectiva de derechos.